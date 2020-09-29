Страны с низким и средним доходом получат 120 млн экспресс-тестов на COVID-19

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие полгода страны с низким и средним уровнем дохода получат 120 млн доступных качественных и быстрых тестов на наличие вируса COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

"Чем быстрее мы сможем диагностировать COVID-19, тем скорее примем меры для изоляции и лечения людей, инфицированных смертельно опасным вирусом", - сказал он. По словам главы ВОЗ, новая методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15-30 минут, а не за часы или дни, как это было раньше. При этом новые тесты стоят дешевле и не требуют сложного технического оборудования. "Это позволит расширить тестирование в труднодоступных районах, где нет медицинских лабораторий и подготовленных специалистов", - подчеркнул Гебрейесус.

В настоящее время стоимость одного экспресс-теста составляет приблизительно $5, что значительно дешевле, чем тесты предыдущего поколения. В дальнейшем ВОЗ ожидает еще большего снижения цен.

Глава ВОЗ сообщил, что соглашение о поставках 120 млн экспресс-тестов было подписано недавно двумя компаниями-производителями и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. "У нас есть официально заверенные договоренности, мы получили стартовое финансирование проекта, и теперь нам необходимо собрать сумму для покупки этих тестов в полном объеме", - сказал он.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что для успешной реализации инициативы ACT Accelerator необходимы крупные инвестиции. ACT Accelerator направлена на ускорение исследований, нацеленных на совершенствование методов лечения COVID-19 и тестов по выявлению этого заболевания, а также разработку противовирусных вакцин. Текущий дефицит финансирования программы составляет $35 млрд. По словам Гебрейесуса, эти $35 млрд составляют менее 1% от суммы, которую правительства государств - участников G20 уже выделили в рамках пакетов внутреннего экономического стимулирования в своих странах.

"В минувшие выходные премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении новой суммы для финансирования ВОЗ и COVAX - программы, которая занимается вопросами разработки и производства вакцин", - сообщил глава ВОЗ, выразив надежду, что другие развитые страны вскоре последуют примеру Соединенного Королевства.-0-