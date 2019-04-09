Страны СНГ обсудят методы борьбы с беспилотниками

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудят в Ереване на 50-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.

Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании комитета ПВО, станет опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике и при проведении массовых спортивных мероприятий.

Будут подведены итоги деятельности комитета за прошлый год, рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в этом году. Кроме того, участники обсудят вопросы подготовки военных кадров для Объединенной системы ПВО и дальнейшие направления развития средств ПВО.

В заседании комитета примут участие делегации военных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета министров обороны стран СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса стран Содружества, руководители базовых организаций членов СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.-0-