Страны Восточного Средиземноморья подписали соглашение о создании газовой организации

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства региона Восточного Средиземноморья подписали соглашение о создании региональной газовой организации со штаб-квартирой в Каире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта, где прошла церемония подписания Хартии о преобразовании существующего газового форума стран Восточного Средиземноморья в полноценную организацию с участием представителей семи стран-участниц.

"Форум, созданный в 2019 году, нацелен на создание регионального энергетического рынка, укрепление торговых отношений и удовлетворение спроса и предложения в странах-участницах", - приводит телеканал Al Arabiya заявление ведомства. В сообщении отмечается, что новая организация призвана обеспечивать и продвигать экспорт природного газа из региона Восточного Средиземноморья в Европу и другие государства. Как заявил 21 сентября министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, Восточно-Средиземноморский газовый форум, который до сих пор был лишь площадкой для дискуссий, фактически превращается в международную организацию.

Над уставом новой региональной структуры в режиме видеоконференции работали представители министров энергетики Египта, Израиля, Греции, Кипра, Иордании, Палестины и Италии. "Мы стремимся к тому, чтобы стать региональным энергетическим центром", - заявил после подписания хартии египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла. В Каире заинтересованы в присоединении к организации других стран, в частности Франции и США.

В сентябре 2018 года Каир отказался от импорта газа, выйдя на полное самообеспечение. Египет также заявил о готовности возобновить поставки за рубеж. В том же году Египет и Кипр подписали соглашение о прокладке трубопровода по дну Средиземного моря с целью реэкспорта сжиженного природного газа в страны Европы. Египет также выразил готовность транспортировать израильский газ в Европу через египетские установки по сжижению газа. С Иорданией был заключен контракт на поставки природного газа для целей химического комплекса в Акабе.

До революции 2011 года Египет не только был в состоянии за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать СПГ в Израиль и Иорданию. Однако из-за нестабильной политической ситуации работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи были приостановлены. На фоне снижения объемов производства внутреннее потребление газа только росло, что привело к дефициту этого вида топлива в стране, в результате чего остро встал вопрос об импорте его из-за рубежа. До прекращения закупок из-за рубежа страна ежедневно импортировала свыше 30 млн куб.м газа.-0-