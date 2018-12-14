Страсбургский террорист стрелял из револьвера XIX века

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шериф Шекатт, стрелявший в людей на рождественской ярмарке в Страсбурге, вел огонь из стандартного французского армейского револьвера калибра 8 мм выпуска 1892 года, сообщила радиостанция Franceinfo.
Револьвер состоял на вооружении французской армии. Такое оружие производила фабрика "Сент-Этьен", расположенная в одноименном городе в центральной части страны. На фабрике всего было произведено 350 тыс. экземпляров. Револьвер сделан из стали высокого качества и хорошо переносит долгое хранение. В начале и середине XX века это оружие находилось во Франции даже в свободной продаже.
Оружие было очень старым, точность стрельбы была низкой, поэтому террорист даже с близкого расстояния не попал в трех полицейских. Но выступивший в эфире Franceinfo экс-глава элитного полицейского антитеррористического подразделения Raid Жан-Мишель Фоверг отметил:
"Не надо думать, что если оружие старое, то оно не представляет опасности. Доказательством этого служит то, что террорист из него убил нескольких человек".
По последним данным, число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек. 14 декабря умер журналист Антонио Мегалицци, пострадавший во время теракта, сообщает французская газета Le Parisien.
28-летний итальянский радиожурналист Антонио Мегалицци прибыл в Страсбург для освещения сессии Европейского парламента.
Накануне группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге.
Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Стрелку удалось уйти. В ходе спецоперации он оказал сопротивление и был застрелен. При убитом террористе нашли восемь запасных патронов.-0-
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