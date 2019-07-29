Стрельба произошла на фестивале в штате Калифорния

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла на гастрономическом фестивале в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города Гилрой, запись была опубликована в Twitter полицейского управления.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили о пострадавших, однако не уточнили их число. В полиции подчеркнули, что место происшествия сейчас остается небезопасным.
Как сообщила официальный представитель больницы в Сан-Хосе Джой Алексо в эфире телеканала NBC, после произошедшего госпитализированы пять человек. Некоторых из них доставили в медучреждение на вертолете.
Президент США Дональд Трамп в Twitter проинформировал, что сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Стрелка еще не задержали.
Ранее телеканал NBC сообщил, что при стрельбе могли пострадать 11 человек. Свидетели сообщили журналистам телеканала, что огонь по людям открыл мужчина средних лет.-0-
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