Стрельба произошла на военной базе в США

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная база Сан-Антонио в Техасе переведена в среду в режим локдауна из-за инцидента со стрельбой. Об этом говорится в размещенном в социальной сети сообщении. Такую информацию сообщает ТАСС.

Стрельба произошла на учебной базе ВВС Лэкленд, которая входит в структуру объединенной базы Сан-Антонио. На место происшествия прибыла полиция, а также другие экстренные службы.

Пострадавших в результате стрельбы на военной базе нет.

Стрельба, по предварительным данным, произошла за пределами ворот "Вэлли хай" объединенной базы Сан-Антонио - Лэкланд. Чрезвычайные службы базы работают с полицией Сан-Антонио, чтобы очистить территорию и ведут поиск стрелявших.-0-