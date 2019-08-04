В Огайо при стрельбе в баре погибли девять человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат Огайо), сообщает ТАСС.
Об этом на пресс-конференции сообщил представитель местной полиции.
Инцидент произошел в одном из баров. Нападавшего застрелили сотрудники сил безопасности. Его личность пока не установлена. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, об их состоянии пока не сообщается.
Still no word on the amount of casualties.— Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 августа 2019 г.
Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.
Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i
На месте происшествия продолжает работать полиция, к которой присоединились сотрудники ФБР. Опасность для жителей соседних районов может сохраняться.
Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки, в Соединенных Штатах. Ранее 3 августа 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, десятки были ранены.-0-
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