В Огайо при стрельбе в баре погибли девять человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон (штат Огайо), сообщает ТАСС.

Об этом на пресс-конференции сообщил представитель местной полиции.

Инцидент произошел в одном из баров. Нападавшего застрелили сотрудники сил безопасности. Его личность пока не установлена. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, об их состоянии пока не сообщается.