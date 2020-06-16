Стрельба произошла в Ингушетии, есть погибшие

16 июня, Магас /БЕЛТА - ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали в произошедшей в Назрани (Республика Ингушетия, РФ) перестрелке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Назрани в результате ссоры произошла драка, переросшая в перестрелку, в результате которой три человека погибли, в том числе полицейский", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще три человека получили огнестрельные ранения. Один из доставленных в больницу пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам источника, инцидент произошел в административном округе Альтиевский в Назрани.

По предварительным данным, перестрелка произошла из-за земельного спора. Официальным подтверждением указанной информации ТАСС в настоящее время не располагает.-0-