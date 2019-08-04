Стрельба произошла в магазине Walmart в США

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина устроил стрельбу в магазине Walmart в американском городе Эль-Пасо в штате Техас. Об этом говорится в сообщении, размещенном 3 августа на странице городского управления полиции в
ЧП произошло 3 августа. Пострадали по меньшей мере 18 человек. О погибших информация не поступала. По данным очевидцев, были слышны минимум десять выстрелов. Информация уточняется.
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