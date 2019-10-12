Стрельба произошла в ночном клубе Нью-Йорка – четыре человека погибли

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин. Об этом сообщил старший детектив Дермот Ши на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter управления полиции Нью-Йорка.

По его словам, на месте преступления обнаружены две единицы огнестрельного оружия, в том числе револьвер калибра 9 мм. Всего было сделано не менее 15 выстрелов, в помещении в этот момент находились 15 человек.

Детектив подтвердил, что четверо человек были застрелены, еще трое ранены. Еще один человек повредил себе ногу, пытаясь спастись бегством.

В помещении, где произошла стрельба, легально устраивали азартные игры. Внутри были обнаружены колоды карт и игральные кости.-0-