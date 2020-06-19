Стрельба произошла в новозеландском Окленде: погиб полицейский

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина открыл стрельбу по полицейским в новозеландском Окленде. В результате один полицейский погиб, еще один получил ранения. Также пострадал случайный прохожий, сообщает австралийская вещательная корпорация Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Инцидент произошел утром 19 июня. Двое полицейских проводили регулярную инспекцию дорожного движения в западной части Окленда и остановили один из проезжавших мимо автомобилей. Водитель по невыясненным пока причинам открыл огонь по стражам порядка, один из которых от полученных ранений скончался, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал местный житель - его сбил водитель, открывший стрельбу по полицейским. Уточняется, что полицейские, проводившие рейд, не были вооружены - это обычная практика для Новой Зеландии.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако спустя несколько часов его задержали. 24-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и опасном вождении, приводящем к травмам. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего выясняются.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выразила сожаление по поводу произошедшего. "Потерять сотрудника полиции - значит потерять кого-то, работающего на всех нас, а также члена семьи, кого-то близкого и друга", - заявила она.-0-