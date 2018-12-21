Стрельба произошла в ресторане в Вене

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла сегодня в одном из популярных заведений Вены (Австрия), в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел около 13.30 по местному времени.

Согласно данным ТАСС, один из пострадавших скончался от полученных ранений, второй был доставлен в больницу. В настоящее время в Вене ведется розыск преступника, в операции задействован полицейский вертолет. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии "Кобра". В центр города стягиваются усиленные наряды полиции, многие улицы перекрыты.-0-