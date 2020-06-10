Стрельба произошла в торговом центре Стокгольма

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре Kista Galleria в Стокгольме произошла стрельба, сообщает местная газета Aftonbladet.

По предварительным данным, несколько злоумышленников пытались ограбить ювелирный магазин. Полиция пока не сообщает, кто открыл стрельбу и есть ли пострадавшие. Грабителям удалось скрыться.

Фото Aftonbladet

По словам очевидцев, выстрелы вызвали панику среди посетителей ТЦ.

Здание торгового центра эвакуировано, прилегающая территория оцеплена. Полиция разыскивает преступников.-0-