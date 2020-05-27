Стрельба произошла в Торонто

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения в результате стрельбы в центре Торонто (Канада). Об этом сообщает канадское издание Waterloochronicle.

Погибшему мужчине был 21 год. Пострадавшие - 15-летний подросток и 27-летняя женщина - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщил начальник полиции Торонто Марк Сондерс, стражи порядка просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что нападение было спланировано. Стрелявшие 40 минут ждали 21-летнего мужчину и 15-летнего подростка в припаркованном автомобиле, а когда те подошли к своей машине, открыли по ним огонь. Жертвы попытались убежать, в этот момент ранение получила случайная прохожая, сообщает ТАСС.

Очевидцы сообщили, что услышали шесть или семь выстрелов и звук резко уезжающего автомобиля. В настоящее время полиция разыскивает машину преступников и просит помощи у возможных свидетелей происшествия.-0-