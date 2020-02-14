Стрельба произошла в центре Бангкока

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 февраля возле магазина спортивной одежды в центре Бангкока (Таиланд) неизвестный произвел десятки выстрелов. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Инцидент произошел около 4.00 по местному времени. Полиция оперативно оцепила район происшествия. Стражи порядка рассказали, что мужчина в возрасте около 40 лет стрелял в воздух.

Полицейские вели долгие переговоры со стрелявшим, в 10.40 по местному времени мужчина был задержан и доставлен в участок. По предварительным данным, причиной его поступка стали семейные проблемы.

При стрельбе никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства происшествия.-0-