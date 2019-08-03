Стрельба произошла в Запорожье – ранены три человека

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Запорожской области в курортной Кирилловке 3 августа утром произошла стрельба. Трое мужчин получили телесные повреждения. Об этом сообщает Укринформ.
Причиной инцидента стал конфликт между отдыхающими в одном из развлекательных заведений. Правоохранители установили участников конфликта.
По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-
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