Стрельба произошла в Запорожье – ранены три человека

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Запорожской области в курортной Кирилловке 3 августа утром произошла стрельба. Трое мужчин получили телесные повреждения. Об этом сообщает Укринформ.

Причиной инцидента стал конфликт между отдыхающими в одном из развлекательных заведений. Правоохранители установили участников конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-