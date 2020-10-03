Стрельба произошла в жилом доме в Торонто

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в жилом многоквартирном доме на севере Торонто, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Инцидент произошел сегодня утром. Соседи сообщили в полицию о стрельбе в квартире на первом этаже. Прибывшие стражи порядка обнаружили на месте происшествия трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из них погиб. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых, которые могут быть причастны к стрельбе.-0-