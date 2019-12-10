Стрельба в больнице в Чехии: шестеро погибших, нападавший пока не задержан

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате стрельбы в больнице в чешском городе Остраве возросло до шести. Подозреваемый еще не задержан, полиция просит помощи в его поимке у населения, сообщает чешский новостной портал Novinky.cz.

Также в результате инцидента ранены два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что среди жертв есть люди, которые находились в зале ожидания клиники. Нападавший стрелял в упор, целясь в голову и шею.

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования семьям погибших, а также поблагодарил сотрудников сил безопасности, врачей, которые работают с пострадавшими.

Территория больницы, где произошла стрельба, закрыта, персонал эвакуирован. В городе развернуты отряды полиции специального назначения.

Полиция распространила фото подозреваемого в стрельбе. Это мужчина средних лет ростом около 180 см, одетый в ярко-красную куртку. Нападавший может быть вооружен. Полицейские, которым известно имя преступника, обратились к населению с просьбой сообщать любую информацию, связанную с возможным местом нахождения подозреваемого.

В некоторых учреждениях республики - школах, больницах - в связи с инцидентом усиливается полицейский надзор.-0-