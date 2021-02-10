Стрельба в больнице в США: один человек погиб, четверо пострадали

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы, произошедшей 9 февраля в одной из клиник американского штата Миннесота, сообщает CNN.

В полиции отметили, что стрельба была нацелена на медицинское учреждение или на кого-то с ним связанного. Подозреваемый 67-летний мужчина задержан.

В результате нападения пять человек были ранены, один из них скончался в больнице. Один пострадавший уже выписан, трое в критическом состоянии.

Также поступали сообщения об угрозе взрыва в районе больницы, но эта информация не подтвердилась. Полиция начала расследовать происшествие.-0-