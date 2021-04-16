Стрельба в Индианаполисе - сообщается о большом числе раненых

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба, сообщается о большом числе пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WRTV.

Сигнал поступил в полицию 15 апреля около 23.00 по местному времени (6.00 16 апреля по минскому).

По информации телеканала, здание FedEx находится недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Сведения о точном числе пострадавших пока не приводятся. По предварительным данным, стрелявший мужчина покончил с собой.-0-