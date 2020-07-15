Стрельба в Новом Орлеане - ребенок погиб, два подростка ранены

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10-летний мальчик погиб, еще двое подростков получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане на юге США. Об этом сообщает Синьхуа.

Связанная с Fox телестанция WVUE-DT сообщила со ссылкой на суперинтенданта полиции Нового Орлеана Шона Фергюсона, что 10-летний мальчик скончался от огнестрельного ранения в голову.

Инцидент произошел на ул. Паугер.

По сообщениям полиции, двое раненых -- 15-летняя девочка и 13-летний мальчик -- были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

WVUE-DT сообщила со ссылкой на Ш. Фергюсона, что причины инцидента выясняются.-0-