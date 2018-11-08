Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: 13 человек погибли, 12 ранены

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) погибли 13 человек, еще порядка 12 ранены, сообщает американский телеканал CNN.

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 8 ноября в одном из баров города Таузанд-Окс, расположенного примерно в 65 км от Лос-Анджелеса. Неизвестный ворвался в бар и открыл огонь из пистолета. В это время в баре находились несколько сотен человек, среди них множество студентов. По словам очевидцев, прозвучало не менее 20 выстрелов. В баре началась паника, люди стали выпрыгивать из окон, в результате чего многие получили травмы.

По данным полиции, среди погибших 11 гражданских лиц и полицейский. Мужчина, открывший стрельбу, также найден мертвым на месте происшествия.

В настоящий момент полиция расследует обстоятельства случившегося.-0-