Стрельба в школе в Казани: погибли двое взрослых и семь детей

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв стрельбы в казанской школе возросло до девяти, среди них двое взрослых и семь детей. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ТАСС.
"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек", - сказал Рустам Минниханов.
Он уточнил, что в настоящее время 18 детей находятся в детской клинической больнице. "К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни детей", - подчеркнул президент Татарстана.
По его словам, трое взрослых имеют огнестрельные ранения. "Врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами", - отметил Рустам Минниханов.
По последним данным, стрельбу в школе в Казани сегодня утром устроил ее бывший ученик. Нападавший задержан.-0-
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