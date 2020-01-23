Стрельба в Сиэтле: один человек погиб и пять ранены

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы на улице в Сиэтле один человек погиб, еще пять пострадали, сообщило полицейское управление города в своем аккаунте в Twitter.

По информации полиции, стрелявший (либо стрелявшие) скрылся с места преступления. Поисками подозреваемого (подозреваемых) занимается полиция.

В то же время телеканал KOMO-TV со ссылкой на слова очевидцев сообщил, что двое мужчин шли по улице и спорили, после чего навели оружие друг на друга и открыли огонь. Все пострадавшие от обстрела были свидетелями ссоры, а двое стрелявших мужчин исчезли.

По данным Reuters , в результате инцидента погибла женщина 40-50 лет. Стрельба произошла в торговом районе Сиэтла.-0-