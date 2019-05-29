Стрельба в Техасе - три человека пострадали, один погиб

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, трое получили ранения днем в результате стрельбы в городе Кливленд (штат Техас), в 60 км северо-восточнее Хьюстона. Об этом сообщила телекомпания CNN .

Первые выстрелы прозвучали у здания городской водопроводной компании - там местный житель Павол Видо застрелил женщину, ранил двух человек и пытался скрыться. Помощники шерифа преследовали его и попытались остановить у здания местной ветеринарной лечебницы – там между полицейскими и злоумышленником завязалась ожесточенная перестрелка. Один из помощников шерифа был ранен в шею.

Подозреваемый скрылся с места преступления на машине и объявлен в розыск. Мотивы действий преступника неизвестны.-0-