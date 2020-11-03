Стрельба в Вене: что известно на данный момент

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные напали на синагогу в центре Вены, погибли, по меньшей мере, семь человек, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что часть нападавших находится в бегах. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом. Атаку в Вене устроили несколько человек, несколько пострадали и, вероятно, погибли, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Один сотрудник полиции погиб при атаке террористов в районе Шведенплац в Вене, сообщает местное издание Kronen Zeitung со ссылкой на собственную информацию.

Глава МВД Австрии вместе с канцлером находятся в оперативном штабе. Полиция Вены сообщает о шести местах нападения террористов.

МВД Австрии пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что один из нападавших подорвал себя. Австрийские власти пока не определили, идет ли речь о террористической атаке или "бойне".

Не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы, семеро получили тяжелые ранения, сообщают СМИ.-0-