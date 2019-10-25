Стрельба в воинской части в Забайкалье: погибли восемь человек

25 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае России, застрелил восьмерых сослуживцев, сообщило Минобороны РФ.

"25 октября около 18.20 часов местного времени (12.20 мск) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что открывший огонь военнослужащий задержан, а пострадавшие оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, причиной стрельбы стал нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, среди погибших два офицера и шесть солдат-срочников и контрактников.

В Минобороны РФ отметили, что на место трагедии вылетела комиссия. "На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - добавили в военном ведомстве.-0-