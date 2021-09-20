Стрелявшего в вузе в Перми задержали

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые", - сказали в пресс-центре.

В МВД заявили, что на место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных структур. "В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - добавили в ведомстве.

В результате стрельбы погибли до пяти человек, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. По данным СК, пять человек погибли и шесть ранены. Ранее сообщалось о более чем 10 пострадавших. "Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. По погибшим информация уточняется", - сообщили в Минздраве.

"Сегодня неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна", - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

На кадрах с места происшествия видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.

Официальная группа Пермского госуниверситета "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. "Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте", - было сказано в сообщении. Тем, кто находился на территории кампуса, рекомендовали по возможности покинуть территорию. Тех, кто ехал в университет, призвали развернуться.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, его будет расследовать центральный аппарат СК.-0-