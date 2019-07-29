Стрелявший на фестивале в Калифорнии был вооружен автоматом, купленным легально

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, застреливший 28 июля трех человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (штат Калифорния), был вооружен автоматом, приобретенном легально в штате Невада. Об этом сообщила телекомпания CNN , которая 29 июля вела трансляцию пресс-конференции шефа полиции города Скотта Смити.

Погибли шестилетний мальчик, тринадцатилетняя девочка и молодой человек двадцати с лишним лет. Мотив стрельбы пока не установлен.

Полиция проверяет информацию о наличии у стрелка сообщника.

Уже установлено, что огонь велся из боевого автомата типа АК-47. Он был приобретен легально в штате Невада 9 июля этого года. Нападавшего звали Сантино Уильям Леган, ему было 19 лет. Он жил в Гилрое некоторое время.

Стрельба произошла на фестивале в штате Калифорния Сотрудники правоохранительных органов сообщили о пострадавших, однако не уточнили их число. В полиции подчеркнули, что место происшествия сейчас остается небезопасным.

Ранее власти Гилроя информировали о ранении в результате стрельбы 15 человек. Теперь эта цифра скорректирована до 12. Нападавший проник на территорию фестиваля через ограждения. Он открыл огонь по людям и менее чем через одну минуту был застрелен стражами правопорядка.-0-