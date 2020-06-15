Стрелявший в инспекторов ДПС в Москве умер в больнице

15 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве и раненный ответным огнем, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несмотря на своевременную медпомощь, стрелявший умер в больнице", - сказал источник агентства. По его словам, злоумышленник получил три огнестрельных ранения брюшной полости.

15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия выстрелил в сотрудников ДПС. В результате три человека, включая двоих полицейских, ранены.

Неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве По словам источника, стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. "По предварительным данным, стрелявший - водитель этого автомобиля", - сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).-0-

СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Москве Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии. При задержании стрелок был ранен.