Стрелявший в инспекторов ДПС в Москве умер в больнице

15 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве и раненный ответным огнем, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Несмотря на своевременную медпомощь, стрелявший умер в больнице", - сказал источник агентства. По его словам, злоумышленник получил три огнестрельных ранения брюшной полости.
15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия выстрелил в сотрудников ДПС. В результате три человека, включая двоих полицейских, ранены.
Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).-0-