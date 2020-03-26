Стрелок из Крайстчерча признал вину в убийстве 51 человека

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях новозеландского Крайстчерча, полностью признал вину. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется также, что в Высоком суде Крайстчерча 29-летний Брентон Таррант признал вину в 40 покушениях на убийство и терроризме. Ранее он не признавал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях. Суд над обвиняемым должен начаться в июне текущего года. Судья Кэмерон Мандер еще не назначил дату вынесения приговора. Нападавшему грозит пожизненное заключение.

Брентон Таррант - первый человек, признанный виновным в терроризме в Новой Зеландии в соответствии с законами страны, принятыми после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Теракт в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче произошел 15 марта 2019 года. В результате вооруженной атаки боевика погибли и были ранены верующие, присутствовавшие на пятничных молитвах. Террорист транслировал атаку в прямом эфире на Facebook, после чего видеозапись в течение часа - до ее удаления из соцсети - активно распространяли пользователи. Компания Facebook после случившегося подверглась резкой критике мировой общественности. После трагедии в Новой Зеландии было запрещено владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним.-0-

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