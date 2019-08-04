Стрелок из Огайо убил свою сестру и ее бойфренда

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появились подробности стрельбы, которую устроил в городе Дейтон, штат Огайо, Коннор Беттс. В ночь на 4 августа он открыл стрельбу по случайным прохожим, в результате чего погибли девять человек, 27 были госпитализированы, он сам — ликвидирован полицией.

Американское издание Rawstory сообщает, что рядом с местом преступления был обнаружен автомобиль, зарегистрированный на Беттса. В нем оказались тела его сестры и ее бойфренда с пулевыми ранениями.

В полиции полагают, что именно после убийства своей родственницы и ее друга мужчина пошел беспощадно расстреливать всех, кто попадался ему на глаза.-0-