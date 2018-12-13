Стрелок из Страсбурга хотел отомстить за собратьев из Сирии

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шериф Шекатт, устроивший стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге, хотел отомстить за своих собратьев, убитых в Сирии. Как сообщает французский телеканал BFM, об этом он заявил таксисту, который его подвозил.

Отмечается, что в разговоре Шериф Шекатт признал свою причастность к теракту и рассказал о мотивах. Подробная информация пока не приводится.

Ранее прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что преступник при нападении выкрикивал слова "Аллах Акбар".

Полиция Страсбурга продолжает опрашивать свидетелей инцидента. Также было опубликовано фото нападавшего. Его поиски продолжаются.

В результате стрельбы 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли три человека, 13 ранены. Власти признали нападение терактом.-0-