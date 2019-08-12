Стрелок в норвежской мечети снимал инцидент на видео

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенный 12 августа под стражу по подозрению в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, который открыл 10 августа стрельбу в мечети близ Осло, снимал происходившее на видео. Об этом сообщил телеканал NRK .

Во время нападения на стрелке был шлем с экшн-камерой. Именно это стало для следствия важной уликой. Улики представлены на отснятом видео.

10 августа в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, пригород Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний норвежец Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов представители правоохранительных органов нашли тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места нападения.

По постановлению суда стрелок арестован на месяц, но сам он не признает своей вины. По сообщениям норвежских СМИ, подтвержденным полицией, примерно за два часа до нападения на мечеть от имени Мансхауса в социальных сетях была размещена публикация, в которой автор одобрительно отзывался о теракте в мечетях Крайстчерча в марте, когда погибли 50 человек. По сведениям полиции, обвиняемый открыто выражал в соцсетях приверженность праворадикальным идеям и симпатии к террористу Андерсу Брейвику, а также к стрелку, убившему 3 августа 22 человека в Техасе.-0-