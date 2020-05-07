Строительные леса обрушились на юге Санкт-Петербурга

Фото из архива ТАСС
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительные леса обрушились на Расстанной улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, информирует ТАСС.
Как сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб, пятеро пострадали.
По сведениям ГУ МЧС РФ, обрушение лесов произошло в строящемся 11-этажном здании. Погибший - 1987 года рождения. Пятеро пострадавших госпитализированы. В скорой помощи рассказали, что двое из них в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести.
Причины инцидента выясняются.-0-