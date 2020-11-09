Студенты колледжей и вузов Подмосковья с 16 ноября переходят на дистанционное обучение

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты колледжей и вузов Подмосковья с 16 ноября переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с зампредами областного правительства, сообщает ТАСС.

"Вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", - сказал Андрей Воробьев.

По его словам, эти дополнительные меры позволят обеспечить безопасность. "Разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки. И увидеть стабилизацию госпитализаций", - отметил губернатор.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 92 184 случая заражения, выздоровели 68 427 человек, умерли 1714.-0-