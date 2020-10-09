Студенты в Нидерландах создали авто из мусора

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) представили автомобиль, почти полностью изготовленный из мусора, сообщает нидерландский новостной портал NOS.nl.

Над проектом полтора года трудились 22 студента. Своей работой они хотят показать представителям автомобильной промышленности, что отходы действительно могут стать сырьем для изготовления новых машин и сложной техники.

Совместно с несколькими компаниями студентам удалось превратить отходы в сочетании с льняным, кокосовым волокном, конским волосом и более прочным сырьем в новые и безопасные материалы. В частности, для изготовления автокресел использовались ПЭТ-бутылки, а для основного каркаса - пластик, который годами лежал на дне океана. Некоторые элементы в их автомобиле новые: руль, педали и электроника. Из переработанного материала сделаны все стекла, за исключением лобового. Стекло при переработке немного темнеет, поэтому не совсем подходит для использования в качестве ветрового.

В задней части автомобиля установлены два электродвигателя. По словам создателей, их творение весит вдвое меньше сопоставимых по размерам электрокаров и имеет запас хода 220 км.

Компания Auto Recycling Nederland (ARN), которая занимается утилизацией отслуживших автомобилей, с энтузиазмом восприняла проект студентов. "Такой "мусорный" автомобиль не появится в автосалоне уже завтра, - отмечает Мартейн Боэльхауэр из ARN. - Но я думаю, что этот пример может вдохновить автомобильную отрасль".

"Мы все производим 2,1 млрд т отходов в год, - отмечается в пресс-релизе Технического университета Эйндховена, посвященном презентации автомобиля. - Этого хватило бы, чтобы 7380 раз до потолка заполнить стадион Philips (футбольный стадион в Эйндховене. - Прим. БЕЛТА). Автомобильная промышленность уже предприняла большие шаги для утилизации старых машин, но отходы в качестве нового сырья практически не применяются".

Как рассказали представители ARN, старые автомобили сейчас почти полностью перерабатываются. По последним данным, это касается не менее 98,4% подержанных авто. Однако различные детали от старых машин практически не используются для производства новых. Во многом это связано со строгими требованиями безопасности. К примеру, металл, полученный при переработке, используется в металлообрабатывающей промышленности. Лишь некоторые виды пластмасс применяются в автопроме повторно, к примеру, в бамперах. По словам экспертов, перед автомобильной отраслью сейчас стоит большая задача - стать "круговой".

Творение студентов пока не пускают на дорогу, но молодежь надеется, что впоследствии они смогут доказать безопасность своего авто и оно будет ездить по большим трассам.-0-