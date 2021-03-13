Стычки между протестующими и полицией начались у резиденции президента Армении

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стычки между сторонниками оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины" и полицией начались у резиденции президента Армении Армена Саркисяна, где проходит его встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, однако были оттеснены правоохранителями. Участники акции скандируют "Армения без Никола" и "Никол - предатель".

Ранее Администрация президента сообщила, что на 13 марта запланирована встреча Саркисяна с главой Кабмина, на которой будут обсуждаться пути выхода из кризиса.-0-