Суд арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам на выборах в России

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Чебанова по делу о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщают РИА Новости Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Ирину Софинскую.

Обвиняемый останется под стражей до 15 ноября. Об избрании такой меры пресечения ходатайствовал СК.

Сегодня суд рассмотрит аналогичные постановления против еще четырех фигурантов дела.

Установлено, что Дмитрий Чебанов и еще около десяти человек из семи разных регионов создали сеть Telegram-каналов, где размещали публикации с призывом "к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц" в дни единого голосования с 17 по 20 сентября.

Им предъявили обвинения по ч.1.1 ст. 212 УК России (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, более мягкие санкции предусматривают штраф от 300 до 700 тыс. рос. руб. или принудительные работы на срок от двух до пяти лет.-0-