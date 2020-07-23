Суд арестовал террориста из Луцка на 2 месяца

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захватчика из Луцка (Украина), который держал в заложниках пассажиров автобуса, арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что соответствующее решение 23 июля принял Луцкий горрайонный суд Волынской области Украины.

Как сообщалось, утром 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Спустя 12 часов, около 22.00 по местному времени, все захваченные были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он уже имел судимость. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).-0-