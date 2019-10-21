Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Красноярска (РФ) арестовал Андрея Еганова - начальника участка компании "Сисим", на предприятии которой прорвало каскад дамб в Красноярском крае, сообщает ТАСС.

"Избрать в отношении Еганова Андрея меру заключения о содержании под стражей сроком на два месяца, до 18 декабря", - сказала судья Марина Попцова. Защита Еганова просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, обвинение - заключение под стражу.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что Андрей Еганов признал вину и хочет заключить сделку со следствием. При этом директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают, пояснили в Следственном комитете РФ.

Аналогичную меру пресечения суд выбрал в отношении мастера компании Евгения Александрова. Он вину в инкриминируемом преступлении не признал. Суд также арестовал гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова.

Как сообщили в СК РФ, во время допросов подозреваемых и свидетелей, а также обысков в офисе золотодобывающей артели выявлены нарушения в организации работы компании. В частности, все дамбы были возведены незаконно. "По мнению представителя Ростехнадзора, разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации", - отметили в СК РФ. По уголовному делу допрошены около 80 свидетелей и очевидцев, назначены 15 экспертиз, потерпевшими признаны 10 человек.

Как сообщалось ранее, 19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Девять пострадавших находятся в больнице. В данный момент поисково-спасательная операция на месте ЧП приостановлена ориентировочно до 7.00 (по местному времени) 22 октября. Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.-0-

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим".