Суд Берлина отменил комендантский час для ресторанов и клубов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административный суд Берлина отменил комендантский час для столичных ресторанов, пабов и клубов с 23.00 до 6.00, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Комендантский час ранее был установлен Сенатом города из-за распространения коронавируса в Германии. Однако одиннадцать берлинских баров и клубов выступили против и подали ходатайство против постановления в суд. Они раскритиковали эту меру как несоразмерную. С их точки зрения, нет убедительных причин для закрытия ресторанов в 23.00, поскольку с введением комендантского часа молодежь будет встречаться в других местах.

В Германии уже более 70 районов объявлено зонами риска, поскольку уровень заражаемости коронавирусом в них превысил критическую отметку в 50 случаев на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщает Deutsche Welle.

За минувшие сутки в стране выявлено 7334 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Германии заразились 348 557 человек.-0-