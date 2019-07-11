Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Евросоюза вынес решение об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщает ТАСС.

"Суд Европейского союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева", - говорится в судебном постановлении.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список ЕС в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного в Украине. Виктор Янукович и его окружение были обвинены в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Сам Виктор Янукович неоднократно заявлял, что никаких средств за рубеж не выводил. Он также обжаловал санкции в суде.-0-