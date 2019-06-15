Суд Испании не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter судебной власти страны.

"Судья Пабло Льярена отказывает в запросе Карлесу Пучдемону и Антони Комину аннулировать национальные ордера на арест и заключение под стражу, которые выданы в отношении них", - говорится в публикации.

Отметим, что Пучдемон и бывший советник регионального кабмина Комин были избраны в Европарламент по итогам прошедших в Испании 26 мая выборов. Согласно решению испанского ЦИК, парламентарии королевства должны принести присягу в качестве евродепутатов 17 июня в Мадриде. В случае если Пучдемон и Комин прибудут в Испанию, их, вероятнее всего, задержат. А если они решат проигнорировать решение ЦИК, то могут лишиться своих депутатских полномочий.