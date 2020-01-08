Суд над Саркози начнется в октябре

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассмотрение дела о коррупции и давлении на следствие в отношении экс-президента Франции Николя Саркози назначено на период с 5 по 22 октября, предварительные слушания состоятся 17 октября, сообщает агентство France-Presse.

Николя Саркози стал первым бывшим лидером Франции, которого будут судить по обвинению в коррупции. Ранее Кассационный суд Парижа отклонил его ходатайство против дальнейшего рассмотрения дела, равно как и его адвоката Тьерри Эрзога и экс-генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера. Все они - фигуранты данного дела.

Саркози обвиняется в том, что в 2014 году попытался через Тьерри Эрзога получить закрытую служебную информацию от Жильбера Азибера. Следствие подозревает его в попытке тем самым вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. В подкрепление этой версии следствие располагает записями телефонных разговоров экс-президента. В них он дает понять (как настаивает обвинение), что готов устроить Жильбера Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.-0-