Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таганский суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа актера Михаила Ефремова после ДТП, повлекшего смерть человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений", - зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня.-0-

Актера Михаила Ефремова задержали Михаилу Ефремову отменили подписку о невыезде, сейчас он задержан по делу о ДТП в центре Москвы.

В крови Ефремова обнаружили следы наркотиков ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве у дома №3 на Смоленской площади. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали, ему грозит до 12 лет колонии "Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - сказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.