Суд по делу Харви Вайнштейна начнется в мае

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу голливудского продюсера Харви Ванштейн начнется в мае, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы из электронной базы суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Планируется, что судебный процесс начнется 6 мая. Адвокаты продюсера предполагают, что он продлится около 6 недель. В первую очередь будет сформирован состав суда присяжных. Предварительные слушания по делу пройдут уже 7 марта.

Как сообщалось, Харви Ванштейн обвиняется в сексуальных домогательствах и жестоком отношении к женщинам. Наказание может составить от 10 лет заключения до пожизненного срока. Имена жертв насилия не называются, однако сообщается о том, что преступления были совершены еще в 2006 году. Харви Ванштейн свою вину не признает и отрицает обвинения.-0-