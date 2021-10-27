Суд приговорил Польшу к выплате 1 млн евро в день в пользу Еврокомиссии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Об этом говорится в распространенном заявлении Европейского суда юстиции, сообщает ТАСС.

"Польша приговорена к выплате 1 млн евро в день в пользу Еврокомиссии, до тех пор пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в заявлении.

В ответ заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета заявил, что Варшава считает узурпацией и шантажом решение Европейского суда. "Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и вердикты Конституционного суда. Он работает вне компетенции и злоупотребляет назначением денежных штрафов и временных мер", - написал он в "Твиттере".

"Это следующий этап операции, призванной отобрать у Польши право влияния на строй нашего государства. Это узурпация и шантаж", - указал замминистра юстиции.

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 15 июля. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.

17 августа власти Польши передали Европейской комиссии ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда, сообщив о планах ее роспуска. Это решение подтвердил в октябре, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.-0-