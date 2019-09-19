Суд признал невиновными обвинявшихся в халатности бывших руководителей АЭС "Фукусима-1"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружной суд Токио признал невиновными бывших руководителей компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Elecrtic Power (TEPCO), которые обвинялись в халатности, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Суд над тремя бывшими руководителями TEPCO, включая бывшего председателя компании Цунэхисе Кацумату, начался в 2017 году. Главный вопрос, ответ на который должен был дать суд, - был ли топ-менеджмент объекта в курсе, что на побережье в этом районе может обрушиться цунами высотой около 15 м. Бывшее руководство TEPCO также обвинялось в том, что не предприняло надлежащих мер по предотвращению аварии на станции.

В ходе следствия удалось установить, что еще в 2008 году дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможно цунами высотой до 15,7 м. Изначально прокуратура не собиралась выдвигать обвинений по уголовному делу в отношении руководства TEPCO, поскольку считала, что аварию не удалось бы предотвратить, даже если бы были предприняты защитные меры. Однако к ответственности их призвала общественная группа адвокатов, назначенная судом.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.-0-