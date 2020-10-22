Суд сократил срок Ефремову по делу о ДТП

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному ранее за совершение ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где было оглашено решение апелляционной инстанции.

"Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения", - зачитала текст решения судья.

Защита потерпевших назвала приговор актеру справедливым.

Ранее Ефремов заявил о раскаянии в совершении ДТП. Также актер в ходе выступления в последнем слове попросил Мосгорсуд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат Владимир Васильев просил назначить Ефремову условный срок в 4 года.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Михаила Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Артисту было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.-0-